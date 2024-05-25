بعلامة النصر.. نجم الهلال يوجه رسالة ودليل طبي على جاهزيته لنهائي كأس الملك!

هل يلحق مالكوم بقمة النصر في نهائي كأس الملك؟

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وجه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة طمأنينة إلى جماهير الزعيم، بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتعرض مالكوم لإصابة في مباراة الهلال والطائي، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغادر ملعب نادي الشباب، برفقة الطاقم الطبي، بعدما وقع على الهدف الثالث، ليقود فريقه لفوز بنتيجة (3-1).

وذكر أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل وإصابات الملاعب، ثامر الشهراني، أن مالكوم وصل تدريبات الهلال، مساء اليوم، بدون دعامة أو لاصق، كما لم تظهر أي علامات انتفاخ أو استخدام الدعامة أو اللاصق على الركبة.

وأشار مالكوم بعلامة النصر إلى المركز الإعلامي بنادي الهلال، عبر سناب شات، ليثير اطمئنان الجماهير بأنه جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وشارك مالكوم زملاءه، في احتفال الهلال بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، على ملعب المملكة أرينا، حيث تمكن الهلال من تحقيق 93 نقطة وتسجيل 99 هدفًا، مع تبقي جولة أخيرة على نهاية الموسم.

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