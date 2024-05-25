"الأمر مختلف عن الروتين في أوروبا"

كشف البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، عن الفوارق التي شعر بها بعد انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الدوري السعودي.

وأجرى نيفيش مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال خلالها إنه يستمتع بعكس يوم العمل، حيث تتدرب الأندية السعودية ليلًا بسبب الحرارة، وهو ما يمنحه المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال نيفيش: "الأمر مختلف بعض الشيء عن الروتين في أوروبا هنا بسبب الطقس بالطبع. نحن نتدرب معظم الوقت بعد الساعة 6 مساءً. يعجبني ذلك لأنني أستطيع قضاء اليوم في المنزل مسترخيًا".

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وأضاف: "يمكنني اصطحاب الأطفال من وإلى المدرسة، ويمكنني أن أكون معهم قليلاً قبل ذهابي للتدريب. لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها هنا لأنها مدينة كبيرة وضخمة، لذلك نحن نستمتع بها".

وساهم نيفيش بشكل مؤثر في حصد الهلال لقب الدوري السعودي، دون أن يخسر أي مباراة متقدمًا على فريق النصر بقيادة رونالدو، بفارق 14 نقطة.

وتابع النجم البرتغالي: "عندما تلعب للهلال على أرضك، يكون الملعب دائمًا ممتلئًا بـ30 ألف شخص. الفارق الذي شعرت به هنا من إنجلترا هو أنه عندما نذهب للعب خارج أرضنا، يكون الملعب لجماهيرنا أيضًا. لدينا مشجعون في جميع أنحاء السعودية، لذلك يبدو الأمر جيدًا".

ويستعد روبن نيفيش مع الهلال لخوض المباراة الأخيرة في الموسم أمام الغريم التقليدي النصر في نهائي كأس الملك، الجمعة المقبل، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا للانضمام إلى معسكر البرتغال استعدادًا لخوض نهائيات أمم أوروبا.