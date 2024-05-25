رغم أنباء نقلها .. مفاجأة جديدة بشأن مواجهة الهلال والوحدة في ختام دوري روشن

تحديث جديد بشأن مصير مواجهة الهلال والوحدة

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن نقل مباراة الهلال ضد الوحدة بختام دوري روشن السعودي من مكة المكرمة، بسبب بدء موسم الحج خلال الوقت الحالي.

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وكان مقررًا أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في مكة المكرمة، ولكن انتشرت بعض الأخبار عن نقل المباراة إلى ملعب المملكة أرينا بالاتفاق بين الناديين.

ولكن .. كشف الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أنه تم الاتفاق بين الهلال والوحدة على نقل المباراة إلى ملعب الشرائع في مكة المكرمة بدلًا من المملكة أرينا.

وكتب الفراج تغريدة جاء فيها: "بعد أن تم الاتفاق على ترتيبات خاصة لتسهيل وصول حافلة فريق الهلال إلى مكة المكرمة، تم اعتماد إقامة مباراة الوحدة والهلال في الجولة الأخيرة من دوري روشن، في ملعب الشرائع بمدينة مكة المكرمة الإثنين المقبل.

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يذكر أن الهلال قد احتفل مساء الجمعة بتتويجه ببطولة دوري روشن السعودي، على ملعبه المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

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