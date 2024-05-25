موسم الحج يجبر الوحدة على مغادرة مكة

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تواجه مباراة الهلال أمام الوحدة، المقررة بعد غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين، مصيرًا غامضًا يتعلق بمكان إقامتها.

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ولم تحسم رابطة الدوري السعودي، مكان إقامة المباراة بشكل نهائي، بعد أن اتفق الناديان على نقلها بسبب بدء تطبيق خطة الحج، ما سيتسبب في ازدحام شديد بمكة، معقل الوحدة.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن المباراة سيتم نقلها بشكل كبير من مكة المكرمة، إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بسبب حالة الزحام التي تشهدها مداخل العاصمة المقدسة.

وفي هذا السياق، أصابت جماهير الهلال حالة ارتباك أثناء شراء تذاكر المباراة الأخيرة لفريقها في الدوري، حيث بدأ الموقع الرسمي لنادي الوحدة في بيع التذاكر ثم توقف البيع إلكترونيًا بشكل مفاجئ.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 93 نقطة، حيث حسم اللقب قبل عدة جولات، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل حصد لقب الدوري الذهبي (دون أي هزيمة).

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في المقابل، يسعى الوحدة صاحب المركز الـ13 برصيد 36 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب يدخل بها التاريخ، ويتقدم إلى وسط الجدول.

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