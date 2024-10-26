أخبار الهلال اليوم | حقيقة انتقال نيمار إلى كتيبة ميسي .. وجيسوس يتبرأ من إصابة روبن نيفيش!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.
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جورج جيسوس يحسم مستقبل نيمار مع الهلال بعد أنباء انتقاله إلى إنتر ميامي .. ويبرر "عدم قيده محليًا"!
حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء "انتقاله" إلى إنتر ميامي الأمريكي.
جورج جيسوس يرد على اتهامات الهلاليين بتسببه في إصابة روبن نيفيش .. ويتحدث عن حالة ياسين بونو قبل ديربي النصر
رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على "الاتهامات" التي توجه إليه؛ بشأن التسبب في إصابة نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
المباراة التالية
"ماجد عبد الله عقدة الهلاليين" .. إشادة بأسطورة النصر ولاعب مفاجئ يتفوق على سامي الجابر تاريخيًا!
أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية، وليس لفريق النصر فقط، واصفًا إياه بأنه عقدة للهلاليين.
"أسدكم السعودي" .. بافيتمبي جوميز يبرهن على عشق الهلال بخطوة جديدة ورسالة إلى ابن نافل!
وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة الأسبق بنادي الهلال، رسالة إلى جماهير الأزرق، برهن خلالها على استمرار عشقه للنادي، بعد أكثر من عامين ونصف على رحيله.
ضربة قوية .. إصابة محترف النصر أمام الخلود و"غموض موقفه قبل ديربي الهلال"
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "ضربة موجعة" خلال مواجهة الخلود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
إعلامي اتحادي: لا أعترف بثلاثة أرباع ألقاب الهلال!
فتح الإعلامي السعودي المخضرم عدنان جستنيه النار على تاريخ نادي الهلال بأكمله، قائلًا إن "الزعيم" لا يستحق كثيرًا من الألقاب التي حققها والتي تتوجه على رأس الكرة السعودية تاريخيًا.
"إذا هزمهم الهلال يقولون تحكيم!".. خالد الدلاك يفتح النار على النصر والأهلي
ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب.