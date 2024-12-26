أخبار الهلال اليوم | السخرية من متعب الحربي، وختام سعيد لعام نيمار الحزين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 ديسمبر 2024.

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العام الجاري لم يكن جيدًا كثيرًا لنجم الهلال

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل ينتظر الفترة الاستثنائية؟ أم عليه التحرك من الآن؟

فرصة لا تعوض للنجوم لقضاء الوقت مع العائلة

GOAL

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