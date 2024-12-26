أخبار الهلال اليوم | السخرية من متعب الحربي، وختام سعيد لعام نيمار الحزين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 ديسمبر 2024.
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ختام مختلف لعام 2024 .. نيمار يُعلن قدوم ابنة جديدة لعائلته
العام الجاري لم يكن جيدًا كثيرًا لنجم الهلال
الموضوع يُستكمل بالأسفل
ضحية نيمار وجراحة سالم الدوسري قبل مونديال الأندية .. ميركاتو الفيفا الاستثنائي "ورطة" تضع الهلال في خيارين أحلاهما مرّ!
هل ينتظر الفترة الاستثنائية؟ أم عليه التحرك من الآن؟
احتفالات النجوم بالكريسماس .. جنون رونالدو مع الثلوج ويامال يتواجد في عائلة "الملكي" وظهور خاص لكاريوس
فرصة لا تعوض للنجوم لقضاء الوقت مع العائلة
رينارد يغرق في دوامة الإصابات .. نجم الهلال يغادر معسكر المنتخب السعودي قبل مباراة العراق
إصابة جديدة تضرب صفوف الأخضر في خليجي 26..
"أحدهم يتحرك كالشاحنة والآخر جدتي تجيد ما يفعله" .. الهويدي يفتح النار على ثنائي السعودية بعد ريمونتادا اليمن
انتقاد لثنائي الأخضر بعد الانتصار الصعب على اليمن
"عليكم بالعافية يا الهلال" .. المنتخب السعودي يجلب السخرية لمتعب الحربي و"نجم النصر السبب!"
اللاعب أصبح حبيسًا لـ"دكة البدلاء"..
إحصائية خاطئة .. الهلال يُعلن تحقيقه لرقم قياسي "غير موجود" في الدوري السعودي خلال 2024!
إحصائية غير موجودة أبدًا!
وسط أنباء العودة .. صورة لكانسيلو تكشف ناديه المفضل رغم لعبه للهلال
هذا النادي لا يزال في قلبه