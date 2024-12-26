رينارد يغرق في دوامة الإصابات .. نجم الهلال يغادر معسكر المنتخب السعودي قبل مباراة العراق

إصابة جديدة تضرب صفوف الأخضر في خليجي 26..

ماذا يحدث في صفوف المنتخب السعودي؟ ها هو لاعب جديد يغادر معسكر الأخضر للإصابة، لتزيد حصيلة اللاعبين المُصابين في صفوف كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، منذ انطلاق المعسكر الإعدادي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وأعلن المنتخب السعودي، عن قرار رينارد باستبعاد ياسر الشهراني، ظهير الهلال، من معسكر الأخضر في الكويت، المشارك في كأس الخليج، بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، حيث يحتاج اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات المُقبلة.

وذكر المنتخب السعودي بأن الشهراني تعرض للإصابة في الركبة، أثناء مشاركته في مباراة البحرين، بالجولة الأولى، فيما شارك نواف بوشل في لقاء المنتخب السعودي أمام اليمن، بالجولة الثانية.

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ومنذ انطلاق معسكر الأخضر في الرياض، تعرض عدة لاعبين للإصابة، مثل عبد الإله العمري، فراس البريكان، عبد الله الخيبري، وكذلك سالم الدوسري الذي دخل المعسكر وهو يعاني من الإصابة بكسور في الوجه، فيما أجرى بعض اللاعبين مرانًا خاصًا مع الجهاز الطبي، قبل العودة للتدريبات، مثل محمد الربيعي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام.

ورغم ذلك، إلا أن رينارد رافق الدوسري والبريكان في القائمة النهائية للأخضر، والتي سافرت إلى الكويت، للمشاركة في كأس الخليج، فيما تأكد استبعاد البريكان قبيل بداية مشوار المنتخب السعودي، ليتم استدعاء مروان الصحفي، مهاجم بيرشكوت البلجيكي، الذي يُنتظر انضمامه للأخضر قبل مباراة العراق، فيما تأكد استبعاد الثنائي صالح الشهري وياسر الشهراني، دون ضم بديل.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي زين 26، بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، ثم انتزع فوزًا على اليمن (3-2)، في أولى جولتين، فيما يستعد الأخضر لملاقاة العراق، السبت المُقبل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.