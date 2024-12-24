وسط أنباء العودة .. صورة لكانسيلو تكشف ناديه المفضل رغم لعبه للهلال

هذا النادي لا يزال في قلبه

نشر المدافع البرتغالي جواو كانسيلو صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، توضح كثيرًا النادي المفضل بالنسبة له من بين الأندية التي لعب لها طوال مسيرته الكروية.

كانسيلو قضى الموسم الماضي مُعارًا من مانشستر سيتي إلى برشلونة، وكان يطمح في البقاء مع النادي الكتالوني، ولكن الأخير فشل في الاحتفاظ به، لينضم اللاعب بشكل نهائي إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.

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ورغم لعبه حاليًا للهلال، إلا أن كانسيلو نشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يرتدي قميص برشلونة خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه لممارسة كرة القدم الخماسية خلال فترة الراحة الحالية أثناء توقف الدوري السعوي.

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وتأتي هذه الخطوة من الظهير البرتغالي، تزامنًا مع التقرير الذي ظهر مؤخرًا من صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رغبة اللاعب في العودة مرة أخرى إلى برشلونة، وأنه لا يزال على تواصل مع زملائه السابقين في الفريق.

وقد يتم تبرير ظهور كانسيلو بقميص برشلونة مع أصدقائه، على أنها محاولة لمغازلة النادي الكتالوني وجماهيره من أجل العودة للفريق، خاصة وأنه أبدى استعداده لفعل أي شيء للقيام بهذه الخطوة في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة شارك في 19 مباراة مع الهلال هذا الموسم، نجح خلالها في التسجيل مرة واحدة وقام بصناعة 8 أهداف.