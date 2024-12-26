ختام مختلف لعام 2024 .. نيمار يُعلن قدوم ابنة جديدة لعائلته

العام الجاري لم يكن جيدًا كثيرًا لنجم الهلال

لم يكن عام 2024 جيدًا بما يكفي للنجم البرازيلي نيمار، حيث شهد غيابه عن الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023، بجانب تعرضه لإصابة عضلية عند عودته للعب مع الهلال، وأخيرًا الإشاعات الكثيرة حول مستقبله، لكنه على الأقل اختتم بلقطة سعيدة على المستوى الشخصي.

نيمار أعلن يوم أمس قدوم ابنة جديدة لعائلته، حيث أقام حفلًا بسيطًا مع زوجته للإعلان عن جنس مولودهم الجديد، وقد كشفوا أنها فتاة لتُضاف للعائلة التي تضم بالفعل 3 أطفال.

اللاعب نشر مقطع فيديو من الحفل، الذي حضره العديد من الأقارب والأصدقاء، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب معلقًا "نحن نعيش فترة جميلة جدًا ولم نستطع سوى مشارتكم فرحتنا بأن الله قد استجاب لدعواتنا ودعم خططنا من جديد. مرحبًا بالابنة العزيزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف موجهًا رسالة للطفلة القادمة "نتمنى لك العديد من الأيام السعيدة، نحن في انتظارك لتكتمل عائلتنا بشكل اكبر. حفظنا الله من كل شر".

يُشار إلى أن التقارير الأخيرة تؤكد إمكانية عودة نيمار إلى ناديه البرازيلي سانتوس، سواء في يناير القادم أو بنهاية الموسم الجاري حين ينتهي عقده مع الهلال السعودي.