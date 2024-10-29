أخبار الهلال اليوم | نيمار يُغذي إشاعات انتقاله إلى إنتر ميامي، ومتعب الحربي يستعد لظهوره الأساسي الأول

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
جيسوس يستبعد الدوسري ولودي من مواجهة الطائي واستمرار غياب بونو والعويس
سيتواصل غياب حارسي مرمى الهلال، ياسين بونو ومحمد العويس، عن المباريات خلال مواجهة الطائي مساء اليوم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث مازال يُواصلان العمل ضمن برنامجهما التأهيلي.
من جانب آخر، قرر المدرب جورج جيسوس استبعاد سالم الدوسري ورينان لودي من المباراة لمنحهما قسطًا من الراحة، وهو الأمر الذي سيسمح لمتعب الحربي للعب أساسيًا لأول مرة مع الفريق منذ قدومه من الشباب مطلع الموسم الجاري، حيث سبق أن ظهر لدقيقة واحدة خلال مواجهة التعاون في دوري روشن.
عودة للعب بجانب ميسي .. نيمار يُغدي إشاعات رحيله عن الهلال بخطوة عملية في ميامي
مستقبل النجم البرازيلي على المحك
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...
موعد مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
مشجع الأسبوع | "سهلوا الأمور علينا، لا منطق فيما تفعلون" .. رسالة استياء وألم من مشجع لإدارة الهلال
الانتقاد موجه دومًا للجمهور على غيابه عن مباريات الهلال
فيديو | "الهلال دُعم بالمليارات ليُحقق ما حققه الاتحاد" .. الزلال يستعين بالتاريخ ليرد بقسوة وسط ضحكات الفراج وفلاتة
نقاش ساخن في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد"
"لو كان كريستيانو في الهلال!" .. النصر يواجه اتهامًا بالفشل في استثمار صفقة رونالدو
هل تتفق معه؟