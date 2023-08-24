أخبار الهلال اليوم | ثورة هندية بسبب نيمار .. وتبادل محتمل مع الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"الإنترنت ينفجر في الهند" .. نيمار يتسبب في احتفالات صاخبة بعد قرعة أبطال آسيا

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي شهدت وقوع الهلال في المجموعة الرابعة التي تضم مومباي سيتي الهدي وناساجي مازاندران ونافياهور (طالع التفاصيل).

سهلة للهلال وصعبة على الاتحاد والنصر .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة 4 أندية سعودية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء (طالع التفاصيل).



تبادل مرتقب بين الهلال والاتحاد .. وسر تأخر إعلان صفقة متعب الحربي!

بعد فترة انتقادات عنيفة.. حقق مسؤولو نادي الهلال السعودي، نجاحات كبرى في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، وضموا أسماء عالمية من العيار الثقيل، بالإضافة إلى صفقة محلية هامة (طالع التفاصيل).

مفاجأة خطيرة .. الهلال قد يرفع قضية ضد الشباب بسبب صفقة تمبكتي!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يقوم مسؤولو نادي الهلال السعودي، بمقاضاة الفريق العاصمي الشباب؛ بسبب صفقة النجم الدولي حسان تمبكتي (طالع التفاصيل).

حقيقة انتقال سالم الدوسري إلى الاتحاد وخطف ستيفن جيرارد لنجم الهلال

منذ انتهاء نادي الهلال السعودي، من صفقاته العالمية الكبرى خلال الصيف الحالي، وأكثر من اسم محلي يثار حوله الجدل؛ بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

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دليل جديد يقربه من الهلال .. نجم الشباب يثير الجدل بهذا التصرف!

يبدو أن النجم حسان تمبكتي لن يكون آخر نجم ينضم إلى صفوف الهلال من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أن هناك مستجدات قد حدثت من أحد نجوم الليوث (طالع التفاصيل).

ثنائية النصر كانت ستكون أفضل .. ولك في العويس خير دليل يا تمبكتي!

بعد فترة من خطف الأضواء في الشارع الرياضي السعودي، وأصبح الاسم الأكثر تداولًا، انتقل حسان تمبكتي مدافع الشباب إلى الهلال، وذلك بعد منافسة شرسة من النصر والاتحاد والأهلي، وبعد انتهاء الصفقة يأتي السؤال الأهم، هل الانتقال الزعيم هو الخيار الأنسب لتمبكتي؟ (طالع التفاصيل).

على الجميع الحذر .. دوري روشن يستهدف فينيسيوس جونيور!

نعم كما قرأت العنوان تمامًا، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني؛ أصبح هدفًا لدوري روشن السعودي، على الرغم من أنه مازال في سن الـ23 عامًا ويقدم أفضل مستوياته مع فريقه حاليًا (طالع التفاصيل).

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