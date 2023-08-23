تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

مفاجأة خطيرة .. الهلال قد يرفع قضية ضد الشباب بسبب صفقة تمبكتي!

أحمد فرهود
Hassan AltambaktiGOAL AR
الهلالالشبابحسان التمبكتيدوري روشن السعوديانتقالات

أزمة جديدة في صفقة حسان تمبكتي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يقوم مسؤولو نادي الهلال السعودي، بمقاضاة الفريق العاصمي الشباب؛ بسبب صفقة النجم الدولي حسان تمبكتي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال أعلن التعاقد مع تمبكتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي؛ ولمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

وعلى الرغم من إعلان الزعيم الهلالي، التعاقد مع اللاعب رسميًا؛ إلا أن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، كشف عن أنباء قوية تتردد حاليًا، بشأن عدم إدخال الليث الشبابي، بيانات الصفقة إلى نظام الانتقالات "TMS".

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "عدم إدخال نادي الشباب لـ(البيانات) - إذا صح -؛ قد يكون تفسيرًا لعدم إعلانه عن صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، حتى الآن".

وأوضح القانوني الرياضي، أنه إذا تمسك الشباب بموقفه؛ سيكون هناك حلان لاعتماد الصفقة رسميًا، وهما: "إما أن يعيّن النادي، مدير احتراف جديد؛ ليقوم بعملية إدخال البيانات، أو أن يلجأ الهلال؛ لرفع قضية ضد قلعة الليوث".

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للشباب، وأعضاء مجلس الإدارة، يرفضون بيع تمبكتي إلى الهلال، بينما وافق رئيس النادي خالد الثنيان، الذي قام بتوقيع العقود بنفسه؛ وهو ما قد يفسر سر عدم إدخال البيانات - حتى الآن -، والتي تكون من مسؤولية مدير الاحتراف.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

161611 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82951كريم بنزيما
  • 8547خاليدو كوليبالي
  • 14768روبرتو فيرمينو
  • 6731نجولو كانتي
  • 15902مارسيلو بروزوفيتش
  • 32712صفقة أخرى
161611 الأصوات

اختيارات المحررين