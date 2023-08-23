حقيقة انتقال سالم الدوسري إلى الاتحاد وخطف ستيفن جيرارد لنجم الهلال

حسم مستقبل نجوم الهلال المحليين

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منذ انتهاء نادي الهلال السعودي، من صفقاته العالمية الكبرى خلال الصيف الحالي، وأكثر من اسم محلي يثار حوله الجدل؛ بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال تعاقد في الصيف الحالي، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا، والثنائي الصربي أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيش، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي.

وفي هذا السياق.. أعرب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن تخوفه من رحيل نجوم الزعيم الكبار؛ أمثال سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك.

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وكتب ابن مساعد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن صحت أنباء رحيل هؤلاء النجوم.. من سيلعب في البطولة الآسيوية في ظل وجود 5 لاعبين أجانب فقط؟!".

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي سيف السيف، بنفي رحيل أي من هؤلاء النجوم، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، معلنًا استمرارهم جميعًا.

وقال السيف: "لن يخرج أحد منهم يا أبو فيصل.. هم جيل حققوا العديد من البطولات مع نادي الهلال، وسيستمرون في تحقيق المزيد بإذن الله".

جدير بالذكر أن اسم سالم الدوسري، ارتبط بقوة بنادي الاتحاد، خلال اليومين الماضيين، بينما قيل إن محمد البريك، قريب للغاية من الاتفاق، الذي يقوده الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد.

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