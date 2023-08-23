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دليل جديد يقربه من الهلال .. نجم الشباب يثير الجدل بهذا التصرف!

أحمد رفعت
Al ShababAl Shabab Twitter
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هل ينتقل نجم الشباب إلى الهلال بعد ما فعله؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن النجم حسان تمبكتي لن يكون آخر نجم ينضم إلى صفوف الهلال من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أن هناك مستجدات قد حدثت من أحد نجوم الليوث.

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وأعلن الهلال منذ أيام عن التعاقد مع حسان تمبكتي من صفوف الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الزعيم.

وقام متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الهلال بحذف كل ما يتعلق بنادي الشباب عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي يعد دليلًا جديدًا على اقتراب رحيله عن الفريق، وسط اهتمام من نادي الهلال.

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وكان الحربي قد اجتمع مع رئيس الشباب منذ أيام وطلب الرحيل إلى نادي الهلال قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه يرفض الانتقال إلى النادي الأهلي الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدماته.

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وألمح الحربي من قبل إلى رغبته في اللحاق بزميله حسان تمبكتي في نادي الهلال، بعدما انتقل الأخير بشكل رسمي إلى صفوف الزعيم في أحدث صفقاته.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82746كريم بنزيما
  • 8522خاليدو كوليبالي
  • 14669روبرتو فيرمينو
  • 6703نجولو كانتي
  • 15829مارسيلو بروزوفيتش
  • 32557صفقة أخرى
161026 الأصوات

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