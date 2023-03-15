أخبار الهلال اليوم | القبض على نجل رامون دياز ووالد ليونيل ميسي يطلب مبلغًا خرافيًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

إيميليانو يقود الهلال

سافر الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، إلى بلاده، بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له نجله "ميشيل"، أمس الثلاثاء.

الزعيم حقق الفوز بالأمس، أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية مقابل هدف وحيد، بينما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات الليلة.

ومن المنتظر أن يقود إيميليانو دياز؛ مساعد المدرب في الهلال ونجل رامون دياز، مران الفريق خلال الأيام المقبلة، لحين عودة والده.

الدوسري جاهز وغموض موقف ماريجا وفييتو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري؛ جناح الهلال، اجتاز الاختبارات الفنية بنجاح رفقة المعد البدني للفريق دييجو بيريرا، بعدما عانى من إصابة في مفصل القدم مؤخرًا، أبعدته عن مواجهة الأمس أمام الفتح في كأس الملك.

وتأكدت جاهزية الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، غدًا الخميس، إذ حصل اللاعبون على راحة الليلة.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن الثنائي موسى ماريجا ولوسيانو فييتو يواصلان برنامجهما التأهيلي في عيادة النادي، إذ يعاني الأول من تمزق في العضلة الخلفية والثاني من إصابة في مفصل القدم.

ولم يتضح بعد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

رسالة تاليسكا لرامون دياز

توجه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، بالتعزية للأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، بعد تعرض أسرة نجله "ميشيل" لحادث مأساوي، أودى بحياة زوجته.

وكتب البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليست مجرد كرة قدم، تعازينا للجميع، الرب يرعاكم".

"رينارد لا يستحيي" .. لاعب الأهلي يزيد اتهامات "منتخب الهلال" اشتعالًا

أصبحت عادة مع كل مرة يتم الإعلان بها عن قائمة معسكر منتخب السعودية في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أن تتردد اتهامات "منتخب الهلال"، لكن هذه المرة يبدو أن الفرنسي أوقع نفسه في الفخ . (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال يكرر شكره لهيثم عسيري

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رئيس النصر: حرضوا محمد كنو ويرفضون معاقبة الهلال!

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المصائب تتوالى .. إلقاء القبض على نجل رامون دياز

لم يستفق بعد الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال السعودي، من تعرض نجله "ميشيل" لحادث سير، حتى اصطدم بقرار النائب العام الأرجنتيني بإلقاء القبض عليه. (طالع التفاصيل)

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لا راحة للاعبي الهلال .. نجم النصر وثلاثي الأهلي في قائمة السعودية لمعسكر مارس

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة فريقه التي ستخوض معسكر إعداد في أواخر مارس الجاري، في مدينة جدة. (طالع التفاصيل)

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قبل اعتراض كنو .. غضب الدوسري وعجرفة السومة وأشهر مشادات اللاعبين والمدربين في السعودية

اعتراض محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، على مدربه الأرجنتيني رامون دياز أثناء استبداله ليلة أمس أمام الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أعاد إلى الأذهان مواقف سابقة للاعبين دخلوا في مشادات غاضبة ومخجلة مع مدربيهم بسبب قرارات فنية مختلفة. (طالع التفاصيل)

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ضمنت عدد من الفرق المشاركة بشكل رسمي في نسخة عام 2025م من كأس العالم للأندية، بعد تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، آليات المشاركة. (طالع التفاصيل)

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طلب مبلغًا خرافيًا واجتمع بالنادي المنشود.. ماذا يفعل والد ميسي في الرياض؟

تتسارع الأحداث بوتيرة كبيرة خلال الساعات الأخيرة فيما يخص مفاوضات الهلال السعودي مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي والذي سيُصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)