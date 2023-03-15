المصائب تتوالى .. إلقاء القبض على نجل رامون دياز

رامون دياز سافر على الفور إلى الأرجنتين عقب نهاية مواجهة الهلال والفتح بالأمس

لم يستفق بعد الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال السعودي، من تعرض نجله "ميشيل" لحادث سير، حتى اصطدم بقرار النائب العام الأرجنتيني بإلقاء القبض عليه.

بالأمس، تعرضت ميشيل وأسرته لحادث سير في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية لحادث سيارة، أودى بحياة الزوجة وسائق السيارة الأخرى، ونُقل ميشيل وابنه للمستشفى لتعرضهم لبعض الإصابات، فيما تتحدث بعض التقارير عن عدم تعرض الابن لأي إصابات.

ووفقًا لـ"Radio Mitre" الأرجنتيني فإن المدعي العام أمر بإلقاء القبض على نجل رامون دياز، معتبرًا الحادث جريمة قتل مزدوجة، إذ ترافقه الشرطة في المستشفى، لإصابته بكسر في عظم الفخذ وصدمة في الصدر، على أن يتم اعتقاله بعد انتهاء الرعاية الطبية له.

وأوضح المصدر الأرجنتيني أن حفيد رامون دياز طالب والده قبل الحادث بدقائق قليلة بترك هاتفه المحمول والتركيز مع الطريق، لكنه ميشيل لم يستجب له، ليفقد زوجته، التي لم تكن ترتدي حزام الأمان، مما تسبب في تعرضها للضرر الأكبر وفقدان حياتها على الفور.

يذكر أن رامون دياز سافر في الساعات المتأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إلى الأرجنتين، فيما سيقود نجله الآخر ومساعد في الهلال إيميليانو تدريبات الزعيم خلال الأيام المقبلة، لحين عودته للرياض.