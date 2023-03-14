دخلنا مرحلة الجد؟ والد ليونيل ميسي في السعودية

يبدو أن المفاوضات دخلت مرحلة الحسم

تتسارع الأحداث بوتيرة كبيرة خلال الساعات الأخيرة فيما يخص مفاوضات الهلال السعودي مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي والذي سيُصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري.

برنامج إل شيرينجيتو الإسباني الإذاعي الشهير كان قد أوضح في وقت متأخر أمس أن والد ميسي رحب بالعرض السعودي لكنه اشترط منح نجله راتبًا أعلى كثيرًا من ذلك الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو من النصر والمقدر بـ200 مليون يورو.

الصحفي خايمي أسترين أوضح أن والد ميسي رفض عرض الهلال الذي يتضمن منح نجله 300 مليون يورو سنويًا، وطلب الحصول على 600 مليون يورو، بحجة أن فارق 100 مليون يورو عن راتب رونالدو ليس كافيًا.

الصحفي أحمد العجلان أشار عبر توتر إلى أن والد ميسي موجود في الرياض بالفعل حاليًا، وقد نشر صورتين يظهر بهما الرجل بصحبة عبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد الرياضية، وقد وصفه العجلان بأنه أحد المقربين من الأمير عبد الله الفيصل وزير الرياضة السعودي.

يُشار إلى أن باريس سان جيرمان يُحاول جاهدًا تجديد عقد ميسي لكن يبدو أن الخروج الأخير من دوري أبطال أوروبا أقنع بطل العالم بالرحيل عن القارة العجوز.