"لقطة لن ينساها التاريخ" .. جمهور الأهلي يعود لغضبه تجاه هيثم عسيري

اللاعب يدفع ثمن تصرفه الغريب منذ عامين حتى وقتنا هذا!

رغم مرور عامين على اللقطة إلا أن التاريخ يأبى إلا أن تظل حية بين الحين والآخر، ويثور في كل مرة معها جمهور الأهلي السعودي على لاعبه هيثم عسيري.

أمس الثلاثاء، أُعلن رسميًا مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطل آسيا 2021، إذ تقرر مشاركة المتوجين بالألقاب القارية منذ عام 2021 وحتى 2024م، في تلك النسخة التي تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا.

الجمهور الهلالي يدين بالفضل في هذه المشاركة لهيثم عسيري، بينما يثور عليه جمهور ناديه، إثر إهداره فرصة هدف محقق حرمت الأهلي من العبور من دور المجموعات في نسخة 2021 من البطولة القارية، وأهدت الزعيم بطاقة التأهل.

الأمر يعود لمواجهة الراقي أمام الدحيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في تلك النسخة، وبينما كانت تشير النتيجة لتعادل الفريقين 1-1، سنحت فرصة خطيرة لعسيري في الدقائق الأخيرة، إذ انفرد بحارس الفريق القطري، لكنه سدد بغرابة خارج الشباك.

هذا التعادل أضاع التأهل على الأهلي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وأضاعه على الدحيل كذلك، إذ احتل المركز الثاني في المجموعة نفسها برصيد تسع نقاط، بينما صعد بالهلال كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط.

وتبع هذا التأهل، تتويج الزعيم بطلًا لآسيا في النهائي، وبالتالي المشاركة في كأس العالم للأندية 2021، ثم خوض مونديال 2022 بالترشيح من قبل الاتحاد القاري بصفته بطل نسخة 2021 لعدم حسم بطل النسخة الحالية بعد، بجانب المشاركة المنتظرة في 2025.