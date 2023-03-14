لا راحة للاعبي الهلال .. نجم النصر وثلاثي الأهلي في قائمة السعودية لمعسكر مارس

26 لاعبًا في قائمة الأخضر لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة فريقه التي ستخوض معسكر إعداد في أواخر مارس الجاري، في مدينة جدة.

المعسكر يقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 من مارس الجاري، يخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين أمام فنزويلا في يوم 24، ثم أمام بوليفيا في 28 من الشهر نفسه.

وشهدت قائمة رينارد ضم عبد الرحمن غريب بعد تألقه مع النصر في الفترة الأخيرة، والذي أثار استبعاده من قائمة كأس العالم قطر 2022 جدلًا كبيرًا، بخلاف خمسة لاعبين آخرين من العالمي.

فيما تم استدعاء هيثم عسيري وفهد الرشيدي ومحمد الربيعي من الأهلي، الذي ينشط في دوري يلو، بينما رفض الفرنسي الاستجابة لطلب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، بشأن إراحة لاعبي الزعيم، وقام باستدعاء سبعة من الأزرق، فيما استبعد قائده سلمان الفرج.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.