وفاة وحالات إصابة .. حادث يفجع عائلة رامون دياز

مع إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية مواجهة الهلال والفتح مباشرةً، غادر الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، استاد الملز، رفقة نجله إيميليانو، بعد حادث ضرب عائلتهما.
الزعيم حقق الفوز أمام النموذجي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلم دياز عقب المباراة بتعرض نجله مايكل وزوجته وحفيده لحادث سير، في مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، إذ اصطدمت سيارتهم بشاحنة.
ووفقًا لصحيفة "OLE" الأرجنتينية فإن الحادث تسبب في وفاة زوجة نجله وسائق الشاحنة على الفور، بينما تم نقل نجله وحفيده (عشر سنوات) للمستشفى.
وأوضحت الصحيفة أن دياز لم يكن يعلم بالحادث قبل مباراة الفتح، بينما تم إخطاره بالأمر بعدها، ليتم إلغاء المؤتمر الصحفي.
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