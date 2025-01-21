أخبار الهلال اليوم | تفاصيل التعاقد مع كايو سيزار، وكواليس مشادة المفرج وجيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 يناير 2025

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موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية

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مدافع الهلال يحصل على دعم من أحد أقطاب النصر

صلاح والانتقال إلى السعودية جدل مستمر..

صفقة نادي الهلال الشتوية..

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

GOAL

الأمور تتعقد منذ تصريحات جيسوس..

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

في أفضل الأحوال سيغيب أقل من عشرة أيام..

صلاح هدف كبير للسعوديين منذ صيف عام 2023..

مستقبل نيمار مع الهلال أصبح غامضًا للغاية..

نجم الهلال يشعل أزمة بين جيسوس والمفرج..