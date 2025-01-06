أخبار الهلال اليوم | دعوة لتقليد النصر، واتهام علي البليهي بفقدان الشغف مع المنتخب السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 يناير 2025

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ماذا حدث في ليلة هبوط الفيصلي للدرجة الأولى؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

علي البليهي يتعرض للانتقاد مجددًا..

تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنصر خلفًا للإيطالي جويدو..

GOAL

تراجع مفاجئ..

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

العالمي اتخذ خطوة إدارية نالت الإعجاب

ماذا سيفعل مدرب الاتحاد؟

الصدمات تتوالى على الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال..

"كلنا نعرف من هو النادي المفضل للحكام"

كلاسيكو منتظر مساء غدٍ في الرياض

كاراسكو من ارتباطه بالاتحاد في الصيف، إلى الأهلي في الشتاء..