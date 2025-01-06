أخبار الهلال اليوم | دعوة لتقليد النصر، واتهام علي البليهي بفقدان الشغف مع المنتخب السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 يناير 2025
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"ما لحقت عينه ترمش" .. فهد المدلج يتحدث عن قرار الحكم الذي أهبط الفيصلي في ليلة تتويج الهلال!
ماذا حدث في ليلة هبوط الفيصلي للدرجة الأولى؟
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"يتفوق على رونالدو وبنزيما ولا يواجه مهاجمي الخليج" .. نجم البحرين يستشهد بعلي البليهي لكشف أزمة المنتخب السعودي!
علي البليهي يتعرض للانتقاد مجددًا..
"كان سينافس على كأس العالم للأندية" .. أزمة النصر لم تكن في جويدو فقط وتحذير ماجد الجمعان من سيناريو المهيدب!
تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنصر خلفًا للإيطالي جويدو..
بعد طلب رحيله و"نقله للهلال" .. فهد الهريفي يتراجع ويتوقع بقاء كريستيانو رونالدو في النصر
تراجع مفاجئ..
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...
"فهد المفرج "لا يهش ولا ينش" في الإدارة" .. دعوة الهلال والاتحاد والأهلي لتقليد النصر
العالمي اتخذ خطوة إدارية نالت الإعجاب
صُدم بوفاة والدته .. لوران بلان يحسم موقفه من كلاسيكو الهلال والاتحاد ويحدد موعد السفر إلى فرنسا
ماذا سيفعل مدرب الاتحاد؟
بعد غيابهما المفاجئ عن تدريبات الاتحاد .. موقف كريم بنزيما وموسى ديابي من كلاسيكو الهلال
الصدمات تتوالى على الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال..
"ارفعوا أنفسكم عن المتردية والنطيحة" .. سيد عدنان يعرّض نفسه للهجوم بعد التشكيك في مساعدة الحكام للهلال!
"كلنا نعرف من هو النادي المفضل للحكام"
حسم موقف صالح الشهري وعبد الإله العمري من كلاسيكو الاتحاد والهلال في كأس الملك
كلاسيكو منتظر مساء غدٍ في الرياض
"ورقة التوت للشباب وأخشى سيناريو لاعب الهلال" .. طارق النوفل يكشف موقف كاراسكو بعد ارتباطه بالأهلي
كاراسكو من ارتباطه بالاتحاد في الصيف، إلى الأهلي في الشتاء..