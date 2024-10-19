أخبار النصر اليوم | مفاجأة كبرى من شركة سيارات شهيرة .. ومدرب الشباب يستغل رونالدو للدفاع عن حمد الله!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت الموافق 19 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق التاسع عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة كبرى في النصر بعد حسم ديربي الشباب

أفاد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بمفاجأة في نادي النصر، أعقاب ليلة الفوز الثمين على الشباب، في ديربي الرياض، الذي انتهى بالفوز (2-1)، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وأوضح العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن وكالة BMW سلمت اليوم، الدفعة الأولى لنادي النصر، وينتظر تسليم الدفعات الأخرى خلال الأيام المُقبلة.

وفي سياق متصل، قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا، استعدادًا لملاقاة الاستقلال الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري النخبة الآسيوية.

أشاد البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالمستوى الذي ظهر به لاعبيه، على الرغم من الخسارة أمام النصر.

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بالحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق، بعد فوزه الصعب على الشباب بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض.

لا تأمن لدغات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى ولو كان في أسوأ حالاته الفنية والبدنية؛ هذا ما يجب أن يعلمه أي منافس للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

نصف ساعة كانت كفيلة بكل شيء، لتصنع مباراة رائعة، انتهت بفوز النصر على مضيفه الشباب، بنتيجة (2-1)، في ديربي الرياض الذي أقيم على ملعب الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

دائمًا ما تكون المواجهات أمام النصر، "خاصة" للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يلعب حاليًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

GOAL

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