أخبار النصر اليوم | محاولة رونالدو لإقناع نجم ريال مدريد، واللاعب الذي أضاع كأس الملك

نجم النصر حطم رقم نظيره في الاتحاد

الضحية الأولى كان الرئيس مسلي آل معمر

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أخبار كثيرة مؤخرًا حول انسحاب الرجل من السباق

الاتحاد السعودي كان قد حدد عدد اللاعبين في قائمة كل نادٍ بـ25 فقط

ظهير الهلال سار على توقعات القحطاني تمامًا..

هل يعود المسؤول الاتحادي السابق للعمل الإداري من بوابة نادٍ جديد؟

نجم النصر السابق دعم ريال مدريد في النهائي الأوروبي..

خالد البليهي حضر بتلاسناته في نهائي كأس الملك..

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رونالدو يوجه بعض الرسائل المهمة بعد نهاية الموسم

النصر يواصل عقدته مع كأس الملك..

هل يرحل ماني عن النصر؟

تاليسكا يرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو 2026..

لهذا السبب غادر نهائي كأس الملك وهو حزين للغاية..