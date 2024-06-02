فيديو | "غباء" .. شقيق علي البليهي يهاجمه بعد موقفه في نهائي كأس الملك

خالد البليهي حضر بتلاسناته في نهائي كأس الملك..

اعتاد خالد البليهي؛ شقيق نجم الهلال علي البليهي على التلاسن معه علنًا، وهذه المرة وجه له اللوم بعد تصرفه خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر.

النهائي أقيم أول أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وبينما كانت تشير النتيجة لتقدم الزعيم بهدف نظيف، تعدى البليهي بالضرب على سامي النجعي؛ لاعب العالمي، ليشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهه.

والأسوأ أنه بعد هذا الطرد، نجح النصر في إدراك التعادل، وزاد الأمر سوءًا بطرد زميله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بعد تدخله العنيف على حارس المرمى وليد عبدالله، وهو ما استاء منه خالد البليهي؛ المعروف بتشجيعه للأهلي في الأساس.

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شقيق البليهي لامه في فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، هو وكوليبالي قائلًا: "غريبة .. غريبة المباراة، أنا قلت لكم فيها شيء، علي أحمر وكوليبالي أحمر، وكلها غباء من اللاعبين، للأسف.. للأسف".

يذكر أن النصر في الأخير لم يفلح في تحقيق الفوز، إذ انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، وفاز الزعيم في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تألق حارسه المغربي ياسين بونو.