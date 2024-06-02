"أدرك أنه طريق النصر نحو البطولات" .. مكالمة هاتفية من كريستيانو رونالدو لنجم ريال مدريد لضمه في الصيف

الدون يتحرك نحو مزيد من النجوم أملًا في حصد بطولة مع النصر..

خسارة تلو الآخر يتجرعها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي، وهو ما دفعه للتخطيط لتغيير جزئي في العالمي بدايةً من الصيف المقبل.

الدون خسر قبل يومين بطولة جديدة مع العالمي بالهزيمة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج بخفي حنين من الموسم الجاري بعد خسارة كأس السوبر السعودي ودوري روشن أيضًا.

تلك الخسارة بخلاف خسائر الموسم الماضي، دفعت صاروخ ماديرا للتفكير في تغيير البيئة من حوله، بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا"..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ماركا" أشارت إلى أن رونالدو أدرك أن السبيل الوحيد نحو البطولات هو نقل البيئة التي كانت تحاوطه في فترته مع ريال مدريد إلى نادي النصر، لذا قام بإجراء مكالمة هاتفية مع المدافع ناتشو فرنانديز لإقناعه بتمثيل العالمي في الموسم المقبل، بعدما كان قد تواصل مع كاسيميرو؛ نجم الريال السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ناتشو صرف النظر عن فكرة الانتقال للدوري الأمريكي التي كانت تراوده، إذ رأى أنها مغامرة في وقت يمكنه تحقيق المزيد في عالم كرة القدم، لكن في الوقت نفسه لم توضح ما إذا كان المدافع قد وافق بالفعل على عرض النصر أم لا.

يذكر أن موقف ناتشو من البقاء في ريال مدريد لم يتضح بعد، في ظل نهاية عقده مع النادي، والذي كلله أمس السبت، بالتتويج بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.