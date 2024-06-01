أزمة تنتظر البرتغال في يورو 2024 بسبب نجم النصر!

لهذا السبب غادر نهائي كأس الملك وهو حزين للغاية..

تلقى المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، نبأ صادمًا من قلب مباراة القمة بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاشت جماهير النصر لحظات صعبة، بعد خسارة فريقها أمام الهلال بركلات الترجيح، لتستمر عقدة العالمي مع بطولة كأس الملك، منذ عام 1990، بعد نهائي مَلحميّ شهد تعادلًا بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وإشهار ثلاث بطاقات حمراء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبخلاف دموع رونالدو المُنهمرة بعد خسارة اللقب، فإن المباراة شهدت صدمة برتغالية أخرى، وتحديدًا في الدقيقة 81، بعد خروج أوتافيو مونتيرو معانيًا من آلام جسدية، ليشارك علي الحسن بديلًا له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمثّل خروج أوتافيو، الذي بدت على وجهه علامات الاستياء والحزن، موضع قلق لجهاز منتخب البرتغال، حيث يعد اللاعب ضمن الـ26 لاعبًا في قائمة المدرب روبرتو مارتينيز، للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي تنطلق في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

يذكر أن قائمة النصر، تشهد 3 لاعبين تم استدعاؤهم للمشاركة في بطولة اليورو، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، وهم كريستيانو رونالدو وأوتافيو (البرتغال) الذين سيشاركون في المجموعة السادسة أمام منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك، ومارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا)، الذي يشارك في المجموعة الثانية مع إسبانيا وإيطاليا (حامل اللقب) وألبانيا.