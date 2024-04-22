أخبار النصر اليوم | كأس العالم يهدد بقاء رونالدو وكاسترو يرفض انتظار "قمة الهلال"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 22 إبريل 2024..

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حلم النصر يتحول إلى كابوس! .. مساعي لظهور كريستيانو رونالدو مع نادٍ جديد في كأس العالم للأندية 2025

لم يخف على أحد أن هدف النصر الأول عند تعاقده مع النجم كريستيانو رونالدو كان الفوز بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية، حيث منى جمهوره النفس بتواجد الأسطورة البرتغالي معهم في ذلك المحفل العالمي. (طالع التفاصيل)

فيديو | دموع فهد الهريفي تُثير الحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو متداول لنجم النصر المعتزل، فهد الهريفي، الحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس. (طالع التفاصيل)

"ابقَ معنا يا لوكا".. مودريتش يوجه ضربة جديدة لأندية دوري روشن!

"ابقَ معنا يا لوكا!".. هكذا رددت جماهير ريال مدريد الإسباني، أثناء تحية مودريتش عند مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء الكلاسيكو، الذي شهد فوزًا مثيرًا للريال على برشلونة في الدقائق الأخيرة، بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

"لن ينتظر قمة الهلال حتى يعود!".. مدرب النصر يفاجئ الجميع

"تمهيد بالرحيل وهل يلحق بكلاسيكو الهلال؟".. هكذا ساد الجدل بين الأوساط الرياضية حول الوعكة الصحية التي تعرض لها البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، والتي غيبته عن المباراة الماضية أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"هذا لا يحدث في العالم" .. نجم النصر السابق يمدح السعودية بعد العثور على محفظته!

أعرب ألفارو جونزاليس، مدافع فريق الكرة بنادي القادسية، والنصر السابق، عن إعجابه الكبير بأمانة وأخلاق الشعب السعودي، في رسالة حازت اهتمامًا عالميًا. (طالع التفاصيل)

"لا يمثل ثقافة كرة القدم!" .. اعتذار نصراوي لجماهير العين عن ليلة رعب الهلال

أثارت عبارة "ليلة الرعب" التي أطلقها الإعلامي وليد الفراج، حول ما ينتظر نادي العين الإماراتي في مواجهة الهلال، في مباراة الإياب بدوري أبطال آسيا، جدلًا واسعًا قبل القمة الآسيوية المنتظرة. (طالع التفاصيل)

موسم الأحزان .. ليونيل ميسي يخطف رقمًا قياسيًا جديدًا من كريستيانو رونالدو!

رغم أنه بدأ بصورة ممتازة بتتويج النصر بالبطولة العربية وضم العديد من النجوم، إلا أن موسم 2023-2024 يبدو أنه موسم الأحزان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو! (طالع التفاصيل)

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"لكمة سعودية جديدة لقارة أوروبا".. دوري روشن يراقب شباب ريال مدريد وبرشلونة!

كشف مصدر خبير في سوق الانتقالات العالمية عن تحرك أندية دوري روشن السعودي، لإبرام صفقات عالمية جديدة، والذي وصفه بـ"لكمة جديدة لقارة أوروبا". (طالع التفاصيل)

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