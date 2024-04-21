"هذا لا يحدث في العالم" .. نجم النصر السابق يمدح السعودية بعد العثور على محفظته!

عثر على محفظته بعد 8 شهور..

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أعرب ألفارو جونزاليس، مدافع فريق الكرة بنادي القادسية، والنصر السابق، عن إعجابه الكبير بأمانة وأخلاق الشعب السعودي، في رسالة حازت اهتمامًا عالميًا.

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المدافع الإسباني انتقل إلى القادسية، في صفقة انتقال حر، في يوليو الماضي، قادمًا من النصر، فيما يرتبط بعقد حتى يونيو 2024، ليقود الفريق في رحلة العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر ألفارو مقطع فيديو، ليتحدث فيه عن محفظته الضائعة، قائلًا "أصدقائي، في السعودية، وبعد ثمانية شهور، وجدت محفظتي، ولا تزال بداخلها الأموال والبطاقات، هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، شكرًا جزيلًا لكم، أحبكم!".

ويتصدر القادسية جدول دوري يلو للدرجة الأولى، بعد مرور 28 جولة، برصيد 59 نقطة، ليصبح قريبًا من العودة إلى دوري روشن للمحترفين، بعد غياب لمدة 3 مواسم، منذ هبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موسم 2020-2021.

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وخاض ألفارو جونزاليس 25 مباراة بقميص النصر، وسجل هدفًا واحدًا في شباك الخليج، في دوري المحترفين، قبل انتقاله إلى صفوف القادسية.

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