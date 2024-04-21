حلم النصر يتحول إلى كابوس! .. مساعي لظهور كريستيانو رونالدو مع نادٍ جديد في كأس العالم للأندية 2025

النصر كان يحلم باللعب مع رونالدو في أمريكا صيف 2025

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لم يخف على أحد أن هدف النصر الأول عند تعاقده مع النجم كريستيانو رونالدو كان الفوز بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية، حيث منى جمهوره النفس بتواجد الأسطورة البرتغالي معهم في ذلك المحفل العالمي.



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الحلم لم يخرج عن كونه حلمًا حتى الآن، إذ خرج النصر من دوري أبطال آسيا هذا الموسم بالسقوط أمام العين الإماراتي، وحتى لو حقق اللقب في الموسم القادم وهو الأخير في عقد رونالدو لن يتواجد في مونديال الأندية المقرر في أمريكا صيف 2025.

رونالدو نفسه قد يُوجه طعنة جديدة في الجسد النصراوي ويُحول الحلم إلى كابوس! حيث كشفت صحيفة "sdpnoticias" المكسيكية عن مساعي نادي مونتيري، الذي ضمن تواجده في مونديال الأندية، للتعاقد مع النجم البرتغالي عقب انتهاء عقده مع النصر صيف 2025.

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الصحيفة أوضحت أن جماهير النادي المكسيكي تطلب التعاقد مع لاعب كبير ليتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية، مشيرة إلى أن خيارهم وقع على رونالدو رغم العوائق المادية الكبيرة، وموضحة أن الأمر مرحب به في أروقة النادي لكن بشرط حل الأمور المالية.

يُشار إلى أن التقارير المتابعة تؤكد رغبة النصر في تجديد عقد رونالدو لموعد أطول من يونيو 2025، لكن بعض المصادر تحدثت عن إحباط اللاعب من عدم الفوز بالبطولات المهمة مع فريقه الجديد وهو ما قد يدفعه للرحيل أو حتى اعتزال اللعبة.

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