موسم الأحزان .. ليونيل ميسي يخطف رقمًا قياسيًا جديدًا من كريستيانو رونالدو!

رونالدو يعيش موسمًا صعبًا مع النصر

رغم أنه بدأ بصورة ممتازة بتتويج النصر بالبطولة العربية وضم العديد من النجوم، إلا أن موسم 2023-2024 يبدو أنه موسم الأحزان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

النجم البرتغالي لم يعد أمامه سوى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ليُنقذ موسمه من "الصفر إنجازات"، بعدما خرج من دوري أبطال آسيا وخسر السوبر السعودي وفقد عمليًا فرصه في الفوز بدوري روشن، هذا بجانب تعرضه للإيقاف عدة مرات بسبب تصرفاته الخارجة، وصداماته مع الجماهير السعودية والضغوطات الهائلة عليه، وأخيرًا نجح غريمه الأزلي ليونيل ميسي في خطف أحد أرقامه القياسية.

النجم الأرجنتيني نجح اليوم الأحد في قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز على ناشفيل 3-1 في الدوري الأمريكي، وقد سجل هدفين، الثاني منهما من ركلة جزاء، وأضاف سيرجيو بوسكيتش الهدف الثالث.

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ميسي بذلك وصل إلى هدفه الـ830 في مسيرته الكروية، وحسب شبكة "Bleacher Report" فقد أصبح بطل العالم 2022 أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد من الأهداف محطمًا رقم رونالدو السابق.

صاحب الـ39 عامًا كان قد وصل لهدفه الـ830 خلال 1156 مباراة، فيما نجح ميسي في الوصول لنفس العدد من الأهداف خلال 1056 مباراة، أي بفارق 100 مباراة عن رونالدو.

يُشار إلى أن رونالدو، الذي يمتلك عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025، بات في رصيده 885 هدفًا سجلهم خلال 1217 مباراة مع مختلف الأندية التي ارتدى قمصانها بجانب المنتخب البرتغالي.