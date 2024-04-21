"لا يمثل ثقافة كرة القدم!" .. اعتذار نصراوي لجماهير العين عن ليلة رعب الهلال

الهلال يواجه العين بالإياب الآسيوي في 23 أبريل..

أثارت عبارة "ليلة الرعب" التي أطلقها الإعلامي وليد الفراج، حول ما ينتظر نادي العين الإماراتي في مواجهة الهلال، في مباراة الإياب بدوري أبطال آسيا، جدلًا واسعًا قبل القمة الآسيوية المنتظرة.

وقال الفراج إن مهمة الهلال صعبة، ولكنه أعظم فريق في المملكة خلال الآونة الأخيرة، والفرق الأقوى في قارة آسيا، ويمتلك كافة المقومات، ليعيش العين ليلة رعب في الإياب، مضيفًا أن المنافس الإماراتي سيشاهد يوم الثلاثاء المقبل، ما لم يشاهده مسبقًا.

ونشر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المهتم بشؤون نادي النصر، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "إخوانا وأشقاءنا بالإمارات الغالية وعشاق العين.. المقطع المتدوال من مقدم في أحد البرامج لا يمثل الفهم والثقافة لكرة القدم والتعاطي والتعامل معها.. كرة القدم منافسة بالملعب فقط وليست ليالي رعب وتهديد وأصوات متشنجة لن تسمن ولن تغني من جوع. الاعتذار لكم وننتظركم بيننا في بيتكم الثاني."

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ويستعد الهلال لمواجهة ثأرية أمام العين الإماراتي على ملعب المملكة أرينا، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وحقق العين فوزًا كبيرًا على الهلال في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (4-2)، حيث وقع سفيان رحيمي على 3 أهداف، كما أحرز كاكو الهدف الرابع، فيما جاءت ثنائية الهلال عن طريق مالكوم وسالم الدوسري.