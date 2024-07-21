أخبار النصر اليوم | ظهور نواف العقيدي في البرتغال يزيد من الغضب وعرض إيطالي لمسلي آل معمر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ21 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ21 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

روج للسعودية بطريقته .. رحلة خاصة لكريستيانو رونالدو على البحر الأحمر

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في إجازة خاصة بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024". (طالع التفاصيل)

فيديو | هل يفكر النصر في بيعه بعد ذلك؟ .. تاليسكا "العائد" يفاجئ كاسترو بهدف إبداعي ويحتفل بالبكاء والصلاة!

استطاع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يوقع على هدف إبداعي في مرمى فارينزي البرتغالي، في أولى مباراة تشهد عودة اللاعب بعد غياب طويل استمر 136 يوم، منذ إصابته في مارس الماضي. (طالع التفاصيل)

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في اجتماع ما بعد اليورو .. فان ديك يترك كرة دوري روشن في ملعب ليفربول!

قدم الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة سعيدة لصندوق الاستثمارات العامة، على خلفية الاجتماع بين الطرفين، من أجل التفاوض معه على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

القادسية صائد الصفقات .. أصلح خطأ النصر والاتحاد مع قائد ريال مدريد وأحرج الشباب 3 مرات!

في عالم كرة القدم، من الطبيعي أن تجد الصراع على لاعب واحد بين عدد من الأندية، بل ومن الطبيعي أن تسمع عن رغبة نادٍ في حسم صفقة، ثم يظهر نادي آخر من داخل الدولة، ليشعل السباق على الصفقة، ولكن هل من الطبيعي أن يُحسم الصراع دومًا لصالح فريق واحد؟ (طالع التفاصيل)

وزارة الرياضة تخفض الدعم للنصر والاتحاد .. والقادسية يتفوق على الهلال!

أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث تم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية. (طالع التفاصيل)

"كرتنا تعيش أزمة معلومة" .. حارس النصر يثير غضب إعلامي سعودي بظهوره في البرتغال!

سخر الإعلامي السعودي محمد البكيري، من احتفاء الحسابات الرسمية لنادي النصر بخبر انضمام الحارس نواف العقيدي، إلى معسكر العالمي في البرتغال. (طالع التفاصيل)

بفارق كبير عن النصر .. الهلال يفرض سيطرته على أندية الدوري السعودي خارج الملعب!

يواصل الهلال فرض هيمنته على جميع الأندية السعودية في مختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. (طالع التفاصيل)

فيديو | مشجع إيطالي يفاجئ رئيس النصر السابق بطلب شراء ناديه!

تلقى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السابق، نداء استغاثة من أحد مشجعي نادي لاتسيو خلال مباراة ودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

"أنا أفضل من البقية" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة في إعلان يضم مبابي وأسطورة راحلة!

"هل أنا شخص سيء"، هكذا أطلقت إحدى الشركات الرياضية الشهيرة، مقطع فيديو تحفيزيًا من أجل المثابرة على تحقيق النجاح، بمشاركة أشهر نجوم الرياضة العالمية، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وثنائي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، وأسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت. (طالع التفاصيل)