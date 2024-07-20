فيديو | مشجع إيطالي يفاجئ رئيس النصر السابق بطلب شراء ناديه!

لاتسيو ضمن مقعدًا في الدوري الأوروبي

تلقى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السابق، نداء استغاثة من أحد مشجعي نادي لاتسيو خلال مباراة ودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ورفع مشجع في مدرجات لاتسيو، لافتة باللغة العربية كتب عليها: "مسلي آل معمر، أنت أفضل رئيس .. اشتر النادي وطوره".

وترأس مسلي آل معمر نادي النصر منذ أبريل عام 2021 لمدة 4 سنوات، ولكن بعد أن تم خصخصة العالمي وأصبح تابع لصندوق الاستثمارات العامة، ترشح آل معمر مرة أخرى ليفوز ويُصبح رئيسًا لشركة النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ثم تقدم آل معمر باستقالة إلى شركة النصر لكرة القدم غير الربحية، والتي وافقت على طلبه ليرحل في ظل تراجع نتائج فريق كرة القدم.

وكان لاتسيو قد عانى على مستوى النتائج في الموسم الماضي، حيث أنهى المسابقة في المركز السابع برصيد 61 نقطة، لكنه حجز معقدًا مؤهلًا إلى الدوري الأوروبي.