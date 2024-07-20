القادسية يحرج كبار دوري روشن في الميركاتو الصيفي..

في عالم كرة القدم، من الطبيعي أن تجد الصراع على لاعب واحد بين عدد من الأندية، بل ومن الطبيعي أن تسمع عن رغبة نادٍ في حسم صفقة، ثم يظهر نادي آخر من داخل الدولة، ليشعل السباق على الصفقة، ولكن هل من الطبيعي أن يُحسم الصراع دومًا لصالح فريق واحد؟

هذا السيناريو يكتبه نادي القادسية، خلال فترة الميركاتو الصيفي، دون انتقاص للدور الكبير الذي تمارسه الإدارة في استقطاب عدد كبير من نجوم الكرة المحلية والعالمية، من أجل تدعيم صفوف (فارس الشرقية) في الموسم الجديد، إلا أن السمة الغالبة على صفقات الفريق هذا الموسم، هو جلب لاعبين كانوا على رادار كبار الأندية السعودية، سواءً هذا الموسم أو في المواسم السابقة، قبل أن يختاروا خوض تجربتهم الاحترافية الجديدة من بوابة الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي.

وبالنظر إلى قائمة ميركاتو القادسية - حتى الآن -، فإن النادي تعاقد مع أسماء كبرى، مثل الجابوني بيير أوباميانج، والإسباني ناتشو فيرنانديز، والمكسيكي خوليان كوينونيس، والبلجيكي كوين كاستيلز، بالإضافة إلى حسين القحطاني وقاسم لاجامي وعلي هزازي ومحمد قاسم وحسين نطار.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول صفقات القادسية الجديدة، والتي تمنح الفريق لقب "صائد الصفقات" عن جدارة واستحقاق..