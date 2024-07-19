"أنا أفضل من البقية" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة في إعلان يضم مبابي وأسطورة راحلة!

18 نجمًا عالميًا في المقطع التحفيزي..

"هل أنا شخص سيء"، هكذا أطلقت إحدى الشركات الرياضية الشهيرة، مقطع فيديو تحفيزيًا من أجل المثابرة على تحقيق النجاح، بمشاركة أشهر نجوم الرياضة العالمية، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وثنائي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، وأسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت.

ووجهت شركة "نايكي" الرياضية، رسالة تحفيزية، قالت فيها "لا يمكنك الفوز بها جميعًا، ولكن يجب عليك المحاولة بالتأكيد، استغل الفرص، والعب كما لو أنك تقصد تحقيقها، لأنك إذا كنت لا تريد الفوز، فتهانينا، لقد خسرت بالفعل.

وشهد المقطع التحفيزي، ظهور كلٍ من (كوبي براينت، ليبرون جيمس، يانيس أنتيتوكونمبو، كيليان مبابي، سيرينا ويليامز، شاكاري ريتشاردسون، صوفيا سميث، بيبي فيو، كينوين زينج، جاكوب إنجبريجستن، كريستيانو رونالدو، أجا ويلسون، إكسيلت جونزاليس، فيكتور ويمبانيا، فينيسيوس جونيور، سابرينا إيونيسكو، إيليود كيبتشوجي، أليكسيا بوتيلاس).

وجاء المضمون الكامل للفيديو، والذي يضم جملة من كل شخصية رياضية، ليقول "أنا شخص سيء؟ قل لي، هل أنا؟ أنا أفكر في شيء واحد فقط، الخداع، أصبحت مهووسًا، أنا أناني، هل هذا يجعلني شخصًا سيئًا؟ أنا شخص سيء؟ أنا هكذا؟ ليس لدي التعاطف. أنا لا أحترمك. لا أستقر أبدًا، هاجسي هو القوة، أنا غير عقلاني، ليس لدي أي ندم، ليس لدي أي تعاطف. هذيان. هذيان، هل تعتقد أني شخص سيء؟ أخبرني.. أخبرني.. أليس كذلك؟ أعتقد أنني افضل من البقية، أريد ما هو لك ولا أعيده إليك، ما هو لي فهو لي، وما هو لك أيضًا. أنا شخص سيئ؟ قل لي، هل أنا؟ هل هذا يجعلني شخصًا سيئًا؟ الفوز ليس للجميع. ماذا تعتقد؟"

وظهر كريستيانو رونالدو في المقطع التحفيزي، مرتديًا قميص منتخب البرتغال، في جملة "أعتقد أنني أفضل من البقية"، كما ارتدى كيليان مبابي، الذي انتقل مؤخرًا إلى ريال مدريد الإسباني، مرتديًا قميص فرنسا، وظهر الراحل كوبي براينت، في عبارة "ما هو لي فهو لي، وما هو لك أيضًا".