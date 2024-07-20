فيديو | هل يفكر النصر في بيعه بعد ذلك؟ .. تاليسكا "العائد" يفاجئ كاسترو بهدف إبداعي ويحتفل بالبكاء والصلاة!

هدف رائع من تاليسكا في مرمى فارينزي..

استطاع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يوقع على هدف إبداعي في مرمى فارينزي البرتغالي، في أولى مباراة تشهد عودة اللاعب بعد غياب طويل استمر 136 يوم، منذ إصابته في مارس الماضي.

وشهد ملف تاليسكا، الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2026، بجدل كبير حول مسألة رحيله عن قلعة الأصفر، في موسم الميركاتو الصيفي، وسط أنباء حول تفكير إدارة النادي في بيع عقده، ورد اللاعب بأنه مستمر مع الفريق ويستعد للعودة إلى الملاعب، واستهداف البرازيلي من قِبل الثنائي التركي فنربخشة وبيشكتاش.

وفي الدقيقة 33، فاجأ تاليسكا الجميع بهدف إبداعي، بعد تلقي تمريرة من أوتافيو، ليسدد كرة قوية خارج منطقة الجزاء، وتسكن أعلى الزاوية اليسرى، معلنًا عن تقدم فريقه في المباراة الودية، ليحتفل اللاعب بالتأثر وأداء الصلاة.

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وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة، أثناء المشاركة في تدريبات النصر، في الخامس من مارس الماضي، قبل ملاقاة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليجري البرازيلي جراحة في وتر العضلة الأمامية، لينتهي موسمه مبكرًا، بعد المشاركة في 25 مباراة مع فريقه، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن يخوض النصر 6 مباريات ودية خلال معسكره في البرتغال، قبل السفر إلى إسبانيا في مطلع أغسطس، لخوض فترة تدريبية ثانية، يلعب خلالها مباراتين وديتين، قبل العودة إلى الرياض في 8 أغسطس، حيث يستعد لملاقاة التعاون، في 13 من الشهر المُقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.