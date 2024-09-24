أخبار النصر اليوم | بيولي يُجيب تساؤل فهد الهريفي، واللقطة الأغرب في المؤتمرات الصحفية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.

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عملاقا السعودية في تحدٍ صعب

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النقاش الذي لا ينتهي أبدًا

ماذا قال الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة؟

العالمي لا ينسى استفزاز غريمه حتى قبل المباريات المصيرية..

يبدو أن هناك مشكلة جديدة ستظهر في النصر مع قدوم المدرب الإيطالي، لكنها ليست فنية في المقام الأول..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

GOAL

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

ما دار أثناء المباراة استفز نجم العالمي الأسبق..

عبور بشق الأنفس، لكن تمت مهمة النصر بنجاح وإن كان الحزم كان يستحق العبور كذلك!

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في الجولة الخامسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

نجم العالمي لم يتمكن من استكمال اللقاء المصيري..

اللاعب البرازيلي تعامل مع الموقف بهدوء شديد..

الصراع يتجدد في موسم جديد