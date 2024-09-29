أخبار النصر اليوم | رونالدو يحسم مستقبله، و5 عروض أوروبية لنواف العقيدي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 سبتمبر 2024.

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النصر يواجه الريان في دوري النخبة الآسيوية..

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تعرف على موعد مباراة النصر والريان في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

قرار نصراوي قوبل باندهاش من الجمهور والإعلام

الحارس كان سيرحل بالفعل عن النصر في الصيف الماضي..

GOAL

الدون يدخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير المقبل..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

بعد أزمة تراجع النصر عن عقود أبو جبل..