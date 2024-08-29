أخبار النصر اليوم | رونالدو يتهكم على بيليه ويرد على وصفه بالعجوز، والشباب يحسم موقف متعب الحربي نهائيًا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 أغسطس 2024.

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هل يتولى رينارد المسؤولية بدلًا من كاسترو في النصر؟

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تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

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