"تأقلمت مع الدين الإسلامي والضغط الحقيقي هو النوم على صوت الأسلحة" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن انتقاله للسعودية ووصفه بالعجوز

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟..

من جديد.. أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالعيش في المملكة.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو.

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وقال رونالدو في حوار عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مع النجم الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند: "تأقلمت بسهولة مع اختلاف الدين واللغة في السعودية.. الحياة سهلة جدًا هُنا".

ووصف الأسطورة البرتغالية نفسه بـ"رائد" الثورة الكروية في السعودية، مشددًا على أنه عندما وافق على عرض النصر، كان يعلم بأن هُناك العديد من النجوم العالميين، سيأتون خلفه.

وتابع رونالدو: "لم أشعر أبدًا بالضغط عندما انتقلت إلى المملكة.. رؤية طفل يموت في الحرب والنوم على أصوات الأسلحة؛ هذا هو الضغط الحقيقي".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها.. اعتبر كريستيانو رونالدو أن هذا الأمر طبيعي للغاية، لأنه أفضل لاعب في العالم والأكثر شعبية ومتابعة - حسب قوله -، زاعمًا في نفس الوقت أن البعض يتعمد مهاجمته والتهكم عليه، من أجل الشهرة وتصدر الصحف.

وأضاف: "الكل يعرف جيدًا حقيقة الإعلام والصحافة الآن.. إذا تحدثت بشكل جيد عن كريستيانو (لن تبيع)، أما إذا تحدثت بشكل سيئ عن رونالدو (ستتصدر الصفحة الأولى)".

وسخر نجم نادي النصر من وصفه بـ"العجوز"؛ بالقول: "عندما لم أسجل في بطولة اليورو الأخيرة، قالوا عني كبير في السن ومنتهي؛ ولكنهم تناسوا بأني سجلت 10 أهداف في التصفيات".

وبخصوص كونه الأكثر متابعة في العالم.. رد كريستيانو قائلًا: "ليس بسبب وجهي الجميل فقط؛ بل لاهتمام الناس بحياتي الشخصية وعائلتي".

وفي النهاية.. نفى رونالدو "تصنعه" من خلال البكاء في المباريات، مشددًا على أن هذا جزء من شخصيته ولن يغيرها أبدًا، مهما حبه الناس أو لم يحبوه.