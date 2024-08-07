أخبار النصر اليوم | موعد العودة للرياض والسفر إلى أبها، وبديل رافينيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 أغسطس 2024.

النصر يعود للرياض وينتقل إلى أبها الأحد القادم

كشفت صحيفة الرياضية عن جدول النصر خلال الأيام القادم وحتى موعد مواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الأربعاء القادم.

الصحيفة أوضحت أن النصر سيواجه ألميريا الخميس ثم يتوجه للرياض يوم الجمعة القادم، وسيحصل اللاعبون على يومين للراحة قبل التجم من جديد والتوجه إلى أبها يوم الأحد القادم.

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