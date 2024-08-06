بعد قرار مخالصة أجنبي جديد .. خسائر مالية ضخمة بسبب النصر و"رسالة إلى سعد اللذيذ"!

النصر يواصل التخلص من أجانبه..

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على "التخلص" من أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن سياسة "الإحلال والتجديد"، بعد انهيار النتائج في الموسم الرياضي الماضي.

النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خسر جميع البطولات في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر ألقاب"، مع الاكتفاء بالتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، استقرت الإدارة النصراوية على "إعارة" أو "مخالصة" البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع اللاعب المحلي سالم النجدي.

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وحسم النصر التعاقد مع النجدي، في الساعات القليلة الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي سيف السيف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على الرحيل "المرتقب" للبرازيلي تيليس، عن الفريق النصراوي.

السيف كشف عن أن قيمة إعارات ومخالصات أجانب النصر "تيليس والثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان"، تُقدر بـ120 مليون ريال سعودي تقريبًا.

ووجّه الإعلامي المقرب من البيت الهلالي، "رسالة" إلى سعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية؛ بأنه لا يُمكن مكافأة نادي لا يُحسن اختيار أجانبه؛ وذلك بالتكفل بمبالغ مخالصات لاعبيه - في إشارة إلى النصر -، بينما بعض الفرق الأخرى، مُلزمة بتحمل ذلك من ميزانيتها الخاصة.

جدير بالذكر أن اللذيذ أعلن في وقتٍ سابق، أن "مخالصات" اللاعبين الأجانب، تكون من الميزانية الخاصة للأندية؛ لذلك لابد من تسويقهم بنفس مبالغ الشراء، حتى لا يتم تسجيل الأمر كـ"خسائر"، وبالتالي تقليل الميزانية المخصصة للتعاقدات.