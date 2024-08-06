فيديو .. نجم آرسنال يفاجىء الجميع بارتداء قميص النصر السعودي!

هل يعني الأمر أي خطوة محتملة؟

ديكلان رايس نصراوي! جملة انتشرت بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والسر يرجع لخطوة أقدم عليها نجم آرسنال.

لاعب الوسط البالغ من العمر 25 سنة عاد مؤخرًا إلى آرسنال، للمشاركة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بعد ظهوره مع منتخب إنجلترا الذي خسر يورو 2024 أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

رايس شوهد في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر منصة "إكس" وهو يجلس في أحد الأماكن وهو يتناول الطعام مرتديًا قميص نادي النصر السعودي، مما تسبب في حالة من الصخب لدى جماهير الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتم الكشف حتى الآن حول السبب الرئيسي الذي دفع رايس لارتداء قميص النصر، ولكن بكل تأكيد هذه الخطوة لا تعني ارتباطه بأي شكل من الأشكال بالانتقال للنادي السعودي، لأنه من الأعمدة الأساسية بفريق المدرب ميكيل أرتيتا مع آرسنال ولا يمكن الاقتراب منه في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن رايس انضم إلى آرسنال الصيف الماضي قادمًا من وست هام بـ116 مليون يورو، ونجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 10 في 51 مباراة مع المدفعجية حتى الآن.