"التوقيع تم" .. النصر يحسم ثاني صفقاته الصيفية

مركز كان يحتاج إلى التدعيم في النصر..

حسم مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم "الصيفية"؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر تعاقد في وقتٍ سابق، مع الحارس البرازيلي بينتو، قادمًا من صفوف الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقد الفريق النصراوي مع سالم النجدي، ظهير أيسر نادي الفتح السعودي.

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وتحت عنوان "عاجل ورسميًا".. كشف العنزي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن النجدي وقع على عقود انتقاله إلى النصر، في الساعات الماضية؛ ليكون ثاني الصفقات الصيفية، بعد بينتو.

النجدي البالغ من العمر 21 سنة، أحد أبناء نادي الفتح؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف عام 2022.

ومنذ الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ لعب الظهير الأيسر الشاب 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا اثنين.