أخبار النصر اليوم | رسالة كريستيانو رونالدو .. وحسم صفقة جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الغامدي وعد فأوفى! .. النصر يحسم الصفقة السادسة نهائيًا

نجح نادي النصر في حسم الصفقة العالمية السادسة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتبقى فقط الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة القادمة (طالع التفاصيل).

"نيمار يقلقني!" .. لويس كاسترو يتحدث عن مخاوف مواجهة الهلال والنصر

رغم امتلاكه للبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه إلا أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، اعترف أنه سيعاني عند مواجهة غريمه الهلال في ظل تسلحه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا (طالع التفاصيل).

رغم الانتقادات .. كريستيانو رونالدو بعد ريمونتادا النصر أمام شباب الأهلي: لا أستسلم أبدًا!

لم يلق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بالًا بالانتقادات التي وجهت له عقب مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، وخرج عقب دقائق من اللقاء للاحتفال، عبر منصات التواصل الاجتماعي (طالع التفاصيل).

"الرب يحميني رغم الحروب" .. أول رسالة من أندرسون تاليسكا بعد أنباء رحيله عن النصر

ليس هناك فرصة أمام البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، أفضل من إحراز هدفين في مباراة حاسمة، للرد على أنباء رغبة ناديه في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري (طالع التفاصيل).

الثنيان يهاجم البلطان ويعلنها: أسباب "خارج الملعب" وراء بيع تمبكتي للهلال بدلًا من النصر

كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، لأول مرة، عن أسباب بيع النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

أحرج تاليسكا ودافع عن العمري .. كاسترو يثير الجدل في النصر بعد ريمونتادا شباب الأهلي

أحرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ بعد الفوز الصعب على شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء الثلاثاء (طالع التفاصيل).

الاعتزال للغناء أو وجهة سعودية مفاجئة واللعب في برشلونة .. حلول تاليسكا لـ"الهروب" من النصر

الأيام تمر والميركاتو الصيفي اقترب من نهايته، ولا أحد يعلم - حتى الآن -، مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

"هذا الثنائي أخطر منه" .. مدرب شباب الأهلي يقلل من تأثير كريستيانو رونالدو في النصر

قلل الصربي ماركو نيكوليتش؛ المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي، من دور البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في تأهل فريقه لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه لم يشكل أي خطورة على فريقه طوال الـ90 دقيقة (طالع التفاصيل).

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بعدما وصفه بالميت .. رونالدو يغلق أبواب السعودية تمامًا أمام جرينوود!

يخشى ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، أنه لا يمكنه الانتقال لأي فريق في السعودية بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

كفى تمثيلًا في منطقة الجزاء .. انهض والعب مثل "تاليسكا المنبوذ" يا كريستيانو رونالدو!

"قول للزمان ارجع يا زمان".. هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم، وهكذا أصبح الجميع يتحسر على أيام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الماضية (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو .. انشغلت بتأمين أسرتك ونسيت "هم" النصر"!

أخيرًا، كُسر نحس النصر السعودي، الذي يلازمه في الأسابيع الأخيرة، منذ أن توج بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، فبعد هزيمتين في دوري روشن، حصد اليوم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بالفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي في مباراة الدور التمهيدي 4-2 (طالع التفاصيل).

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