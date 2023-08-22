أحرج تاليسكا ودافع عن العمري .. كاسترو يثير الجدل في النصر بعد ريمونتادا شباب الأهلي

أحمد فرهود
Luis Castro - Talisca - Nassr 2023GOAL AR / Nassr Twitter
النصرتاليسكاLuís Castroعبد الإله العمريدوري أبطال آسيا

حديث لويس كاسترو بعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي

أحرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ بعد الفوز الصعب على شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء الثلاثاء.

النصر فاز (4-2) على شباب الأهلي دبي، في الملحق؛ ليتأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد الغياب عن النسخة الماضية.

وقال تاليسكا بعد المباراة: "خلقنا العديد من الفرص.. وهناك الكثير من الفرص من المفترض احتسابها (ركلة جزاء)"؛ ليقاطعه كاسترو، ضاحكًا: "كان بإمكانك تسجيلها من خارج المنطقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشاد المدير الفني البرتغالي في كلمته التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، بالجهد الذي بذله نجوم قلعة العالمي، طوال دقائق المباراة أمام الفريق الإماراتي؛ لافتًا إلى أن الفوز والتأهل، أهم من تسجيل الأهداف، متأخرًا.

ودافع لويس كاسترو عن عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق النصراوي، الذي يتلقى انتقادات عنيفة؛ قائلًا: "حينما ننتصر الجميع ينتصر، وعندما نخسر الكل يخسر.. لابد أن نكون جميعًا معًا".

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وبخصوص الضعف الدفاعي.. أرجع كاسترو ذلك، إلى الإصابات العديدة في هذا الخط، وعدم الثبات على لاعبين بعينهم، ما يقلل من التجانس، ويؤدي إلى عديد الأخطاء.

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