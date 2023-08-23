بعدما وصفه بالميت .. رونالدو يغلق أبواب السعودية تمامًا أمام جرينوود!

فرصة جديدة تضيع على المهاجم الإنجليزي

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يخشى ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، أنه لا يمكنه الانتقال لأي فريق في السعودية بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صاحب الـ21 سنة يبحث عن فريق جديد له بعد قرار مانشستر بفسخ عقده، بسبب حالة الرفض التام لعودته مرة أخرى للشياطين الحمر، رغم إسقاط كل التهم الموجهة له بالتعدي على صديقته ومحاولة اغتصابها.

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صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت أن وجود جرينوود في أندية الدوري الإنجليزي أصبح مرفوضًا، لذلك ظهر دوري روشن السعودي ضمن الوجهات المحتملة لإنقاذ مسيرته بسبب الطفرة المميزة التي تعيشها البطولة.

ولكن هذا الطريق يبدو مغلقًا كذلك بسبب رونالدو نجم النصر الحالي، حيث سبق أن قال جرينوود بشكل صريح إن مسيرة البرتغالي "ماتت" في إشارة إلى تدهور حالة صاحب الـ38 سنة رغم حصده للعديد من الألقاب وقتها مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الذي كان متواجدًا بأكاديمية مانشستر بتلك الفترة، تلقى توبيخًا من العديد من الشخصيات داخل النادي الإنجليزي بعد هذه التصريحات غير الناضجة على حد وصفهم.

وقال المصدر لـ"ذا صن":"رونالدو غير معروف بتحمله الانتقاد، لقد كان منزعجًا مما قاله جرينوود، وهذا منطقي بالنظر إلى مسيرة البرتغالي وإنجازاته المبهرة التي لا يمكن دخولها في مقارنة مع جرينوود".

وأضاف:"دور جرينوود مع الفريق أصبح محدودًا بعد قدوم رونالدو ولعب عدد أقل من الدقائق لذلك علاقتهما لم تكن جيدة".

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وأشار المصدر إلى أن رونالدو يتمتع بشعبية هائلة في السعودية في الوقت الحالي، ووجوده سيكون مرفوضًا لو أراد البرتغالي ذلك وأوصى بعدم جلب جرينوود بسبب التأثير الكبير الذي يتمتع به نجم النصر.

يذكر أن جرينوود ارتبط مؤخرًا بالارتباط بالانتقال للاتفاق، ولكن ستيفن جيرارد مدرب الفريق خرج لإغلاق الباب أمام هذه الفكرة.

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