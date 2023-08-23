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"نيمار يقلقني!" .. لويس كاسترو يتحدث عن مخاوف مواجهة الهلال والنصر

زهيرة عادل
Castro - Neymar - Hilal - Nassr 20233GOAL AR / Getty
نيمارLuís Castroالهلالالنصردوري روشن السعودي

نيمار سيخوض أول ديربي له أمام النصر في السعودية في 30 من نوفمبر المقبل، فماذا قال كاسترو عن هذه المواجهة؟

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رغم امتلاكه للبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه إلا أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، اعترف أنه سيعاني عند مواجهة غريمه الهلال في ظل تسلحه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا.

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العالمي كان قد تعاقد مع صاروخ ماديرا في الشتاء الماضي في صفقة انتققال حر، بينما جاء البرازيلي للزعيم قبل أيام خلال الصيف الجاري، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحول صفقة الهلال الضخمة، تحدث كاسترو، لقناة "GOAT" البرازيلية، قائلًا: "نيمار لاعب من طراز عالمي، الجميع يعرف جودته وما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، ويسير في مسار يريد جميع اللاعبين السير به ألا وهو أن يتم الاعتراف بهم في عالم كرة القدم.

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"نيمار منافس صعب، قوي، مبدع وخلاق، وسيجعلني أنا وأي مدرب يواجهه في حالة قلق، لكن سنرى كيف سيتعامل فريقنا من الناحية الهجومية معه، سنرى كيف سننظم خطوطنا لنصبح مستعدين لمواجهة هؤلاء اللاعبين أصحاب الجودة العالية في صفوف منافسينا".

واختتم: "هو إضافة للهلال وسيمنحه بعدًا هجوميًا، وسيقلق كل مدرب يلعب أمامه عندما يكون في الحالة الدفاعية".

يذكر أن النصر سيلتقي بالهلال لأول مرة في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي في 30 من نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الـ15.

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  • 14545روبرتو فيرمينو
  • 6656نجولو كانتي
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