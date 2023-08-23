"الرب يحميني رغم الحروب" .. أول رسالة من أندرسون تاليسكا بعد أنباء رحيله عن النصر

البرازيلي كثر الجدل حوله مؤخرًا وحول مصيره مع النصر، فبماذا علق؟

SHAHID

ليس هناك فرصة أمام البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، أفضل من إحراز هدفين في مباراة حاسمة، للرد على أنباء رغبة ناديه في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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البرازيلي قاد العالمي أمس الثلاثاء، للتأهل لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي برباعية مقابل هدفين، سجل منها هدفين.

لكن الجدل صاحبه قبل اللقاء، إذ زعمت التقارير السعودية أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق، طلب الاستغناء عنه، وما دعم هذه التقارير، هو بيان بشكتاش التركي، الذي أكد خلاله أنه دخل بالفعل في مفاوضات مع النصر لضمه، لكنه الاختلاف حول الأمور المالية، دفعه للتراجع، ما يعني أن العالمي لا يمانع التفريط به.

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تاليسكا رد على كل ذلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ كتب ناشرًا أهدافه في المباراة الآسيوية، موجهًا حديثه لجماهير النصر: "سيحاربونك، لكنهم لن يستطيعوا هزيمتك، لأنني معك، لأنقذك، هكذا يقول الرب، أحبكم كثيرًا، ولا يمكنني انتظار متابعة تعليقاتكم".

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا يلعب للعالمي منذ موسم 2021-22م، ولا يزال عقده ممتدًا لصيف 2026م.

SHAHID